Собчак призналась, что у нее впервые в жизни нет настроения отмечать Новый год 2023

30 декабря 2022 года известная журналистка и телеведущая Ксения Собчак обратилась к своим многочисленным подписчикам в социальной сети с вопросом, где они планируют отмечать Новый год. О своих планах скандальная теледива также рассказала.

Как отметила знаменитость, это первый год в ее жизни, когда у нее нет настроения куда-нибудь идти и что-либо в праздники делать.

«Я дома буду, с семьей, без всех вообще. Первый раз отмечаю Новый год в жизни именно так, честно говоря. Ну, какой год, так отмечаем… — написала Собчак в Telegram.

Отметим, что действительно 2022 год для Ксении был трудным на события. Сперва Собчак отметила 41-летие, а затем взялась комментировать происходящие геополитические события. Телеведущая отрицала планы эмигрировать из России, но на самом деле оказалась гражданкой Израиля. Правда вскрылась тогда, когда светская львица сбежала из страны с целью уйти от уголовного преследования, хотя не являлась фигурантом этого дела о вымогательстве.