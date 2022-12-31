StarHit: Актер Алексей Панин сообщил, что хочет жить в России, но останется в Европе

Алексей Панин уехал из РФ еще задолго до спецоперации. Актер вместе со сврей дочкой Анной живет в Испании. Если ранее он изредка приезжал в Россию, то сейчас ему двери закрыты.

Алексей во время общения с изданием StarHit признался, что он хотел бы находиться за рубежом, но при этом зарабатывать деньги в России.

«Не хочу назад возвращаться домой ни с нынешней, ни с другой властью. При новом президенте хотел бы приезжать в РФ: зимой — в баню, а летом — в деревню. Осенью — за грибами. Хочу приезжать на могилу к маме, хочу приезжать в родную страну работать, однако жить не хочу там! Мне нравится Европа, море. Мне РФ тоже нравится, хотя не для постоянного жилья. Поэтому я здесь остаюсь», — заявил звезда сериала «Жмурки».

Сейчас артист в Испании преподает мастер-классы по театральному искусству.

«Не хочу жить в грязи. В Торревьехе тоже грязно, бычки на пол бросают, но здесь убирают, а в России не убирают, просто срут посреди улицы. При всем этом хочу спокойно приезжать туда», — добавил Алексей.