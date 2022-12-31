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Жена Константина Меладзе Вера Брежнева показала фотографию с маленькими двойняшками

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Жена Константина Меладзе Вера Брежнева показала фотографию с маленькими двойняшками
Знаменитости
Фото из открытых источников

Певица Вера Брежнева, жена Константина Меладзе, удивила и даже шокировала своих фанатов, разместив в соцсети домашнее видео с маленькими грудничками. Многие поклонники предположили, что звезда вновь стала мамой.

Экс-солистка женской поп-группы «ВИА Гра» накануне продемонстрировала фанатам, как она готовится к наступающему Новому году. Как отметила артистка, сейчас у нее совершенно нет настроения веселиться, поскольку в ее родной стране очень непростая ситуация. Хотя Вера призналась, что очень рада возможности побыть с родными дома.

Также Брежнева поделилась редким домашним видео, которое наделало в Сети много шума. На нем исполнительница предстала с двумя мальчиками на руках.

Подписчики заподозрили, что пара скрыла рождение двойни, которая появилась на свет при помощи суррогатной матери, поскольку беременной супругу композитора никто не видел. Впрочем, пока нет никаких подтверждений. Может быть, это дети родственников либо близких звездной семьи.

 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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