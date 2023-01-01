35-летняя дочь певицы Ирины Салтыковой Алиса встретила Новый год с женихом на Карибских островах

В одном из интервью известная российская певица Ирина Салтыкова призналась, что любит домашний уют и с удовольствием занимается на даче. Ее дочь же путешествует по миру и делится снимками с подписчиками.

35-летняя Алиса встретила новый год на Карибских островах. В личном микроблоге она опубликовала фотографии с острова Антигуа. Девушка утопала в объятьях своего жениха, грелась под лучами карибского солнца, весело проводила время в компании своих друзей к кафе.

Хотя еще несколько лет назад дочка Салтыковой концентрировала свои силы на карьере певицы. На личную жизнь у девушки не хватало времени и желания. Кроме того, найти мужчину, настоящего партнера, для нее было непросто.

Сейчас звездная наследница счастлива. Алиса регулярно публикует совместные фото с возлюбленным. Кавалеру удалось растопить сердце знаменитой блондинки. Еще год назад 56-летняя Ирина сильно переживала, почему ее дочь не создает семью.