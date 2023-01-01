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Хорватия официально приняла евро и вступила в шенгенский договор

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Хорватия официально приняла евро и вступила в шенгенский договор
В Мире
Фото из открытых источников

Хорватия с начала этого года официально присоединилась к государствам, использующим валюту евро вместо национальной и к шенгенскому соглашению о безвизовом режиме.

Теперь в Хорватии запланирован постепенный процесс обмена куны на евро. Сообщается, что еще ближайшие две недели обе валюты будут в обращении и пользовании, но затем уже следует относить национальные куны в банки и почтовые учреждения хорватского государства и менять их на европейскую валюту. Уточняется, что Хорватия стала 20 по счету государством, которое приняло евро.

Также страна вступила в шенгенский договор и теперь для поездки в другие государства, входящие в объединение, хорватам, согласно условиям соглашения, больше не потребуется оформлять визу.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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