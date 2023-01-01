В Германии начато производство новейших самоходных орудий Boxer RCH-155 для нужд армии ВСУ

В Германии начали собирать новейшие самоходные артиллерийские установки (САУ) Boxer RCH-155 для нужд ВСУ. Об этом пишут западные СМИ, отмечая, что такую информацию озвучил советник немецкой компании-производителя этой боевой техники.

По его словам, в данном случае речь идет о сочетании двух проверенных решений, которые вместе создают новую концепцию, претендующую на звание революционной. У данного вооружения башня от САУ Pzh2000, при этом решено использовать шасси от бронетранспортера Boxer. Такое сочетание позволяет объединить высокую точность и достаточно большую дальность стрельбы проверенной самоходной установки с лучшими качествами бронетранспортера Boxer, который военные ценят за отличную мобильность.

RCH-155 сможет атаковать цели на расстоянии до 40 километров обычными снарядами. При использовании снарядов Vulcano дальность стрельбы вырастает до 80 км.

Это вооружение попадет далее на фронт и будет использоваться против российских военных. РФ продолжает уже 312 дней «военную спецоперацию» на территории Украины, а Запад продолжает поставлять Украине вооружение для оказания сопротивления войскам РФ.