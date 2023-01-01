Актриса Екатерина Ковальчук отметила Новый год-2023 с мамой Гарика Харламова

Актриса Катерина Ковальчук, которую многие в последнее время начали называть экс-избранницей Гарика Харламова, вдруг показала, что никакая не бывшая комиа, а возможно, будущая.

В своем микроблоге артистка поделилась новым снимком, которым намекнула фанатам, что она встретила Новый год-2023 в компании мамы Харламова. Таким образом, актриса заткнула рты всем сплетникам и недоброжелателям, которые утверждают, что Катерина и Гарик якобы больше не вместе.

В кадре Ковальчук предстала на фоне новогодней елки в обнимку с мамой шоумена. Не исключено, что делал фото Харламов.

Напомним, перед Новым годом выяснилось, что резидент "Камеди" до сих пор не разъехался с экс-женой Кристиной Асмус. Она вместе с их общей дочерью Настей живет в особняке с бывшим супругом и его мамой. Поклонники узнали об этом в результате громкого скандала.