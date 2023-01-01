Андрей Кивинов рассказал о появлении названия сериала «Улиц разбитых фонарей»

4 января 2023 года исполнится четверть века с момента выхода на экраны первой серии популярного телесериала «Улицы разбитых фонарей». По случаю этой даты Андрей Кивинов, петербургский писатель, чьи книги легли в основу данного проекта, а на момент выхода сериала действующий сотрудник убойного отдела, рассказал малоизвестные факты о фильме.

Как оказалось, само название Андрею Кивинову не принадлежит.

«Название сериала появилось тогда, когда кино закрутилось. Кажется, придумала его женщина-редактор. Это был 1995 год. Съёмочная группа ютилась маленькой клетушке три на два метра на «Ленфильме». Что-то им было нужно срочно креативить. Может быть, деньги надо было выбить. Может быть, для канала «Россия» красивую афишу хотели придумать. Именно тогда он являлся заказчиком. Я существовал вне этого процесса. Продюсер мне потом позвонил и сказал: «Как тебе?» Я ответил: «Неплохо вроде».