Артистка РФ Кристина Орбакайте вновь уехала за границу после недавнего возвращения в Россию

Практически вся работа Кристины Орбакайте и ее творческий потенциал находятся в России. У певицы в РФ есть много поклонников, она регулярно дает концерты, играет в театре, а также снимается в кино. Заработки артисты тоже сосредоточены в России.

Со своей семьей эстрадная звезда видится время от времени. Сейчас она отправилась в США к мужу и дочке. Также в Америке с недавних пор живет ее старший сын Никита Пресняков.

Поэтому неудивительно, что своих фанатов Кристина поздравила с Новым годом из Штатов. В своем блоге Орбакайте обратилась к подписчикам: «С наступающим вас!»

Напомним, после начала СВО дочь Примадонны не спешила выражать свою гражданскую позицию. После отъезда Пугачевой из РФ внимание к исполнительнице лишь усилилось. Все хотели знать, поддерживает ли певица позицию своей матери или нет. Кристина же игнорирует запросы на интервью и все вопросы касательно политических тем.