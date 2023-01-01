Беременная экс-солистка группы «Тату» Лена Катина впервые продемонстрировала округлившийся живот

Лена Катина впервые опубликовала фото, на котором продемонстрировала округлившийся живот. 38-летняя экс-солистка t.A.T.u. позирует возле праздничной елки. Выглядит артистка счастливой и довольной. Для снимка певица выбрала весьма лаконичный образ — черные легинсы и облегающую черную водолазку с длинным рукавом.
Подписала снимок Лена трогательно:
Каждый год обещает волшебное, новое, чудесное… В этом году в ожидании новой жизни, нового человечка, который у меня внутри растет, пока размером с абрикосину, но очень сильно любим! Это наше семейное чудо!
Напомним, у Катиной уже есть 7-летний сын Александр от предыдущего брака. С экс-супругом — словенским музыкантом Сашо Кузмановичем — девушка рассталась еще в 2019 году.
Нынешний муж звезды - бизнесмен Дмитрий Спиридонов. О новых отношениях «татушки» стало известно осенью минувшего года. Предприниматель пригласил певицу выступить на дне рождения, где и проскочила искра. Уже летом они поженились. Возлюбленный артистки тоже был женат, но их будущий с Леной ребенок станет первенцем для него.
ОБСУДИТЬКомментарии для сайта Cackle