Фильм «Чебурашка» выходит в российский прокат 1 января 2023

Сегодня, 1 января 2023 года, в российский прокат выходит семейная комедия «Чебурашка». Новый фильм был снят студией Yellow, Black and White, а также студией «Союзмультфильм» при участии онлайн-кинотеатра START, каналов СТС, «Россия 1», поддержке Фонда кино.

Картина переосмысливает известную всем историю Чебурашки. Режиссером кинофильма является Дмитрий Дьяченко. Главные роли исполнили Сергей Гармаш, Ольгу Кузьмина, Елена Яковлева, Федор Добронравов, Полина Максимова.

Работа над сценарием шла полтора года. Съемки фильма длились с сентября 2021 года до июня минувшего года и проходили в Москве, Подмосковье, живописных локациях Сочи, Кисловодска, Пятигорска. До начала создатели собрали и утвердили цветовую палитру, которой в производстве придерживались департаменты и цеха. На съемках использовали шесть тонн апельсинов, принимали участие 26 крыс, 8 канареек, попугаев, 6 морских свинок, 1 игуана, 1 бульдог.

По словам режиссера, изначально у Чебурашки» трогательный сценарий, когда переживаешь не столько за Чебурашку, но и за всех героев этой душевной истории.