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Иван Ургант сообщил, что онлайн-кинотеатр отменил показ новогоднего кинофильма с его участием

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Иван Ургант сообщил, что онлайн-кинотеатр отменил показ новогоднего кинофильма с его участием
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Фото из открытых источников

Онлайн-кинотеатр Kion (запущен в 2021 году мобильным оператором МТС) решил снять с показа новогодний спектакль «Происшествие в стране Мульти-Пульти», в котором снялся Иван Ургант. Информацию об этом подтвердил телеведущий.

«Сказку сняли с эфира. Появится она в доступе или нет, не знаю. Почему этот проект убрали, я не приложу ума. Оцениваю действия на четыре с минусом», — отметил Ургант.

О том, что Kion без объяснения причин снял с эфира новогодний кинофильм, в Телеграме написала критик Арина Бородина. По словам эксперта, до последнего момента Ургант не был заявлен как исполнитель одной из ролей, а появился в афише, опубликованной накануне. Страница онлайн-кинотеатра, которая посвящена телеспектаклю, недоступна. Ее копия в кэше Google сохранилась. Сама кинокартина опубликована на YouTube.

Отметим, что лента повествует о приключениях героев советской мультипликации. Крме шоумена, выступившего в образе Карлсона, в данном проекте приняли участие Александр Петров, Данила Козловский, Сергей Бурунов, Екатерина Варнава, Ксения Раппопорт и Алексей Серебряков.

 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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