Певец Павел Артемьев назвал детским садом слухи о своем романе с певицей Ириной Тоневой

В это время ходили слухи о романе артистов. Сплетни появились после того, как они чувственно спели совместную песню «Понимаешь» на одном из отчетных концертов. Долгое время Павел не раскрывал правду о прошлых отношениях с Ириной, но только сейчас решил это сделать.
Напомним, что после участия в «Фабрике звезд» Артемьев стал участником группы «Корни». Квартет он покинул в 2010 году и начал сольную карьеру. Тонева много лет является солисткой группы «Фабрика» и работает над многими музыкальными проектами.
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