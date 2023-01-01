Певец Павел Артемьев назвал детским садом слухи о своем романе с певицей Ириной Тоневой

В 2002 году начинающие исполнители Павел Артемьев и Ирина Тонева приняли участие в проекте «Фабрика звезд» на Первом канале. После шоу они проснулись настоящими звездами.

В это время ходили слухи о романе артистов. Сплетни появились после того, как они чувственно спели совместную песню «Понимаешь» на одном из отчетных концертов. Долгое время Павел не раскрывал правду о прошлых отношениях с Ириной, но только сейчас решил это сделать.

«Надо рассеять туман, ответить всем на этот вопрос. У нас романа не было с Ирой. Нет. Мы друг к другу относимся хорошо, люблю. уважаю ее. Даже если касался ее губ, это вовсе не значит, что у нас роман был, ну что за детский сад?!» — сказал музыкант Яне Чуриковой на YouTube-канале.

Напомним, что после участия в «Фабрике звезд» Артемьев стал участником группы «Корни». Квартет он покинул в 2010 году и начал сольную карьеру. Тонева много лет является солисткой группы «Фабрика» и работает над многими музыкальными проектами.