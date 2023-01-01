Киркоров назвал Лазарева, Билана и Леонтьева преданными своей профессии артистами

Певец Филипп Киркоров назвал имена артистов, преданных своей профессии. Свой личный топ звезд российской эстрады поп-король огласил после премьерного показа ледового шоу Евгения Плющенко «Снегурочка».

Как признался Киркоров, крутиться в шоу-бизнесе РФ сложно, поэтому «выживают только сильнейшие». По словам артиста, нередко приходится совершенствоваться из-за конкуренции, а российских исполнителей, которые отдают себя целиком и полностью работе, можно по пальцам пересчитать.

«Тех артистов, которые вкладывают в шоу большие деньги, эмоции, достаточно немного. Такие преданные звезды своей профессии - Яна Рудковская, Евгений Плющенко, Татьяна Навка, Дима Билан, Сергей Лазарев», — сказал Филипп.

Среди певцов старшего поколения он выделил Валерия Леонтьева. По словам поп-короля, все перечисленные персоны сделали весомый вклад в музыку и спорт.

«Мы понимаем, что это тяжелый, ответственный труд. Труд и талант от бога людей, которые дарят этот праздник. Ваш покорный слуга», — резюмировал Киркоров.