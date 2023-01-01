Два популярных музыкальных проекта в финале 2022 года объединились в один. На сцене появились новые цифровые образы. Так, перед зрителями повились Пьер, Эльф, Новогодняя Елочка, а также Дед Мороз. Также перед публикой выступили реальные персонажи. в том числе Метелица, Снежный Человек, Северный Олень.

Но фурор, безусловно, произвел символ 2023 года — это Черный Кролик. Как только он вышел на сцену, Марк Тишман заявил, что он сразу же угадал артиста по походке. Как предположил певец, это Владимир Пресняков. Его коллеги сильно удивились. Судьи посчитали, что выводы делать рано. Но после выступления маски все сомнения окончательно развеялись.

Персонаж спел песню "Все, что было" , а жюри выразило исполнителю восторг и восхищение.

Регина Тодоренко и вовсе напомнила, что в предыдущих проектах канала НТВ выходили все представители семьи Пресняковых, но сам Владимир участником стал впервые.