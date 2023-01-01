Мексиканский наркокартель объявился на Красной площаде в Москве с золотым пистолетом

Мексиканский наркокартель «Халиско», наводящий ужас на жителей большинства стран,неожиданно объявился в Москве. В качестве доказательства «освоенности» этой территории, аноним выложил в Сеть ролик.

На видео рука неизвестного в белой перчатке показывает рукоятку пистолета из золота, которое усыпано бриллиантами. Чтобы ни у кого не было сомнений, что это РФ, видеоролик был снят на Красной площади. «Мы в Европе», - подписан ролик.

Чтобы окончательно внести ясность и развеять любые сомнения, бриллиантами сверкает аббревиатура RR — имя одного из лидеров наркокартеля Ricardo Ruiz Velasco (RRV).

«Картель нового поколения Халиско» «захватил» 28 из 32 мексиканских штатов. Он является доминирующей преступной организацией в 6-ти штатах страны. Очищал рынок от своих конкурентов «Халиско» жестко. Люди с содроганием вспоминают резню во всех штатах Мексики.