На фоне слухов о разводе Никита Пресняков встретил Новый год со своей женой

Старший внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков эмигрировал из РФ в США. Его жена Алена Краснова осталась жить в Москве. Поклонники рок-музыканта, да и сами журналисты, стали распространять сплетни о разводе пары, но сын Кристины Орбакайте опроверг эти слухи. Оказалалось, что певец встретил Новый год вместе с женой на Гавайях.

Пресняков-младший долгое время в браке. Но в последние месяцы фанаты стали подозревать разлад между звездными супругами. Домыслы появились в Сети после того, как артист после начала частичной мобилизации переехал в Америку без своей любимой жены. Сама девушка тоже не скучала, она регулярно публиковала в соцсетях снимки веселого времяпрепровождения с подругами.

Казалось бы, возлюбленные хвастаются друг другу счастливым досугом. Многие даже стали подозревать, что Никита и Алена развелись. Вопреки многочисленным домыслам, пара до сих пор вместе. Доказательством этому - недавно выложенное новогоднее видео, где Пресняков и Краснова смотрят друг на друга влюбленными глазами.