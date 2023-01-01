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Настя Ивлеева резко высказалась на тему реалити-шоу по поиску женихов

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Настя Ивлеева резко высказалась на тему реалити-шоу по поиску женихов
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Фото из открытых источников

Настя Ивлеева решила поискать свою любовь в реалити-шоу «Сердце Ивлеевой». В пятницу, 30 декабря, на канале «Пятница!» вышел последний выпуск романтического проекта, который и определил победителя.

Им стал 29-летний манекенщик Алексей Зловедов. Но после окончания шоу ничего хорошего у пары не получилось. По всей видимости,  Настя не намерена в реальной жизни строить отношения с моделью. Во всяком случае в своих соцсетях популярная блогерша написала:

«Друзья, дам один лишь комментарий на тему реалити-шоу и своей личной жизни (первый и последний). Всех своих бывших парней, всех, оставляю в 2022 году. Всем вам спасибо, вы все супермолодцы. Пора дальше двигаться».

Стоит сказать, что такое заявление прозвучало довольно странно. Оно может обозначать, что молодому человеку не удалось покорить сердце Ивлеевой. Притом, что Алексей и Настя давно знают друг друга. В свое время телезвезде очень нравился Зловедов, но по определенным причинам построить отношения паре не удалось.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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