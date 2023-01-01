Певица Бабкина возмутилась, что никто из жюри «Новогодней маски» не узнал её

Бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков (настоящая фамилия Гиркин) записал видео, на котором уже в качестве военного эксперта подвел итоги года
Беженцы из Украины столкнулись с открытой ненавистью на территории Германии. Об этом сегодня, 30 декабря, пишет «МК». По информации издания, в МВД
Висцеральным называют такой вид жира, который накапливается у человека в брюшной полости. Избавление от жира имеет очень важное значение для
В 2022 году российский концертный рынок сократился более чем на 30%, преимущественно из-за отъезда известных артистов из страны и запрета на
На днях актер Павел Прилучный дал интервью, где откровенно рассказал о своих планах на Новый год. Звезда сериала «Мажор» отметил, что намерен
Поп-король российской эстрады Филипп Киркоров рассказал о своих отношениях с певицей Азизой. Некоторое время в Сети распространялись сплетни о том,
Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 30 декабря 2022 года, провел заседание Ставки верховного главнокомандующего (СВГ). Такую информацию
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, подводя итоги уходящего года в одном из телеэфиров, заявил, что самая сложная задача для города сегодня
На фоне оттепели и мокрого снега с дождем на улицах Санкт-Петербурга наблюдается усиление гололедицы и, как следствие, возрастает уровень
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о том, что Россия не может быть либеральной и демократической страной, поэтому следует
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