Певица Бабкина возмутилась, что никто из жюри «Новогодней маски» не узнал её

72-летняя Надежда Бабкина выступила на новогоднем телешоу «Новогодняя Маска + Аватар» в образе Новогодней елки. Как призналась артистка, ее низкий голос узнаваем, поэтому она удивлена, что члены жюри ее не раскрыли.

Бабкина спела песню «Снежинка», скрываясь за аватаром, управляя им в специальной студии. После этого номера Надежду смог узнать лишь Тимур Батрутдинов. Правда, свое мнение объяснять певец не стал. Среди версий судей прозвучали имена Волочковой, Навки, Зиверт, даже Маликова, Плющенко и Норкина. Звездное жюри оказалось шокировано, когда под аватаром оказалась Надежда Бабкина.

«У нас на эстраде женских голосов низких не так уж много. Ну что вы?!» — обратилась артистка к судьям.

Сергей Лазарев вспомнил, что осенью Бабкина побывала в кресле жюри «Аватара», но во время праздника в честь финала он «пропил все мозги», поэтому ее не узнал.