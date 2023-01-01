СТС показал первый тизер нового 10 сезона ситкома «Папины дочки»

В Сети появился первый тизер нового сезона популярного ситкома «Папины дочки». Елизавета Арзамасова появилась в ролике. Он был показан в эфире канала СТС.

На кадрах актриса наряжает елку под песню Uma2rman «Папины дочки».

«Мы также скучали по этой песне», — говорит на камеру Арзамасова.

Затем артистка надела очки героини Галины Сергеевны и отметила:

«Услышим ее уже в новом году».

Напомним, ранее представители канала СТС рассказали, что телесериал «Папины дочки» вернется на российские экраны спустя 10 лет. Режиссером ленты выступит Александр Жигалкин. Создатели картины пока то не раскрывают, кто из состава вернется к персонажам. На участие в проекте намекнула лишь Елизавета, опубликовав снимки со сценарием в социальных сетях, а затем снявшись в тизере.

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