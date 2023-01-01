Психолог объяснила, почему развалились браки актеров Ливанова и Николаева

Психолог Любовь Розенберг решил объяснить, почему некоторым российским знаменитостям не удалось сохранить их брак, и связано ли это с финансовыми проблемами. Специалист рассказала, чего не выдержали браки Игоря Ливанова и Валерия Николаева.

К примеру, ходили слухи о том, что вторая супруга Ливанова Ирина бросила его из-за безденежья.

Если проследить за периодами отношений в этой паре, то сперва юная студентка помогла мужчине справиться с горем потери первой жены и ребенка, потом пожила с ним в коммуналке и когда, казалось, все невзгоды были преодолены, он сам заболел. Видимо, это было ей уже не по силам. Не каждая молодая девушка готова пройти трудный период жизни со своим супругом, особенно тогда, когда на руках есть ребенок.

По мнению психолога, актеру Николаеву не удалось удержать возлюбленную по нескольким причинам. Известно о его проблемах с алкогольными напитками из-за своей невостребованности. Также паре пришлось преодолевать вместе трудности. Только спустя некоторое время супруги осознали, что их ничего рядом не держит, ведь поменялись приоритеты и направления в дальнейшей жизни.