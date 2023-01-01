Секс-работница рассказала, как у них проходит Новогодняя ночь

Новый год большинство проводит в кругу семьи или друзей. Но есть люди, которые этот праздник знают с иной стороны — секс-работницы. Девушка, работающая в секс-индустрии, рассказала, как они проводят новогоднее время и что видят на «праздничных вызовах.

По ее словам, многие семейные работницы празднуют Новый год с детьми и парнями. Работа в праздники есть, но ценник выше вдвое, а то и втрое обычного. Как правило, в новогоднюю ночь не приходится мотаться по разным адресам. Нарисовывается один клиент, берет девушку на несколько часов подряд, а затем нередко продлевает на всю ночь.

В целом, если в ночь на 1 января есть один-два заказа, то это совсем грустные случаи. Часто мужчины оказываются идиотами, спрашивают "почему так дорого?", просят остаться бесплатно и ведут себя как мрази, - говорит она.

Редкое исключение — это постоянники, для которых ты друг, любовница, близкий человек. Такие заранее бронируют любимую девочку на много часов подряд и думают, что все не так плохо в их жизни.

Слышала историю, когда клиент просил выйти знакомую замуж. Он устроил ужин, вручил подарки и уговаривал уйти из профессии.