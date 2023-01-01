Шоумен РФ Иван Ургант впервые вышел на связь после исчезновения из эфиров «Первого канала»

Телеведущий, актер и шоумен РФ Иван Ургант неожиданно вышел на связь с поклонниками. В своем микроблоге он поделился первым снимком с апреля минувшего года после исчезновения с эфиров Первого канала.

Комик опубликовал в социальной сети свою фотографию в белой футболке, на которой красется надписит NO COMMENT (без комментариев - прим.ред.). До этого популярный ведущий в основном делился с пользователями фото своих детей. Однако по случаю Нового года он решил сделать исключение.

«Ребята, я чуть не забыл. Мы с вами в текущем году видимся нечасто. Хотя это не отменяет главного. Я вас очень люблю. Не всех...хотя нет, всех люблю. С Новым Годом», - пошутил Ургант.

Фанаты отметили, что Иван с того времени очень сильно похудел, постарел и поседел.

Стоит добавить, что актер в этот раз не принимал участие в съемках новогоднего фильма «Елки». Из-за этого ленту раскритиковали, так как присутствие Урганта и Светлакова стало хорошей «традицией» для многих россиян.