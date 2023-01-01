Собчак поддержала недовольство шоумена Урганта из-за внимания россиян к поездкам звезд за рубеж

44-летний Иван Ургант, который сыграл Карлсона в сказке «Происшествие в стране Мульти-Пульти», рассказал о своем персонаже. Герой шоумена столкнулся с жизненными трудностями. Взлетев на огромную высоту, он упал почти до земли.

«Говорят люди: „он улетел, но обещал вернуться.“ Куда улетел? Может быть, я вообще никуда не улетал. Почему должен постоянно отчитываться улетал или нет, когда вернусь, когда не вернусь. В смысле не я, мой персонаж. Очень странно», — сказал шоумен о Карлсоне.

Слова ведущего задели Ксению Собчак, и она решила высказатся в Telegram-канале. Как призналась журналистка, ее смущает повышенный интерес общественности к поездкам знаменитостей за границу.

«Ваниным словами описано то, что чувствует любой человек в обществе, которое превратилось в совок самого худшего образца. Почему кто-то должен „перед честным народом“ отчитываться, улетел или не улетел, и если улетел, то с какой целью… С каких это пор стало запрещено? Каждый выезд за рубеж, как в советские времена —у всех „под лупой“. Просто невообразимый бред. Поскорее бы это все закончилось!» — написала ведущая.