Собчак высказалась о появлении SHAMAN на Первом канале после обращения Путина

Певец SHAMAN (настоящее имя Ярослав Дронов) принял участие в новогоднем шоу "Новогодняя ночь на Первом канале". Ксения Собчак в своем Telegram-канале решила прокомментировать появление артиста-патриота в эфире.

Журналистка выразила мнение о том, что появление SHAMAN'a на российском ТВ сразу же после новогоднего обращения президента России Владимира Путина вызовет, к примеру, недовольство у Владимира Киселева из отечественной группы "Земляне" и исполнителя ЮрКисса.

"Сразу же после Путина на Первом канале - Шаман. Где-то злится страшно Киселев и Юркисс", - пишет Собчак.

Напомним, ранее Владимир Киселев выражал свое недовольство тем, что SHAMAN не спешит выступать с концертами на Донбассе.