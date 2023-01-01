Составлен список самых кассовых фильмов в 2022 году

Киноиндустрия подводит итоги ушедшего 2022 года. Приводим рейтинг 10-ти самых кассовых кинофильмов в 2022 году.

Возглавляет этот список боевик с Томом Крузом «Топ Ган: Мэверик». Сиквел в общем зачете заработал $1,5 млрд. На втором месте оказался блокбастер Джеймса Кэмерона «Аватар: Путь воды», который в своем активе уже имеет более 1 миллиарда долларов за 2 недели. Тройку замкнул триквел «Мира Юрского периода».

Полный топ-10 самых кассовых фильмов в общемировом прокате:

1. «Топ Ган: Мэверик» (1,488,7 млрд долларов);

2. «Аватар: Путь воды» (1,030,1 млрд долларов);

3. «Мир Юрского периода: Господство» (1,001,1 млрд долларов);

4. «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» (955,7 млн долларов);

5. «Миньоны: Грювитация» (939,4 млн долларов);

6. «Черная Пантера: Ваканда навеки» (805,2 млн долларов);

7. «Бэтмен» (770,8 млн долларов);

8. «Тор: Любовь и гром» (760,9 млн долларов);

9. «Битва на озере 2» (626,5 млн долларов);

10. «Лунный человек» (460,2 млн долларов).