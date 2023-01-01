Супруга шеф-повара Константина Ивлева Валерия впервые показала публике лицо 8-месячной дочери Ники

Бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков (настоящая фамилия Гиркин) записал видео, на котором уже в качестве военного эксперта подвел итоги года
Беженцы из Украины столкнулись с открытой ненавистью на территории Германии. Об этом сегодня, 30 декабря, пишет «МК». По информации издания, в МВД
Британский наемник Шариф Амин (Shareef Amin) по кличке «Рэмбо», который воевал за Киев, три месяца находится в одном из госпиталей в Бристоле после
Певец SHAMAN (настоящее имя Ярослав Дронов) принял участие в новогоднем шоу "Новогодняя ночь на Первом канале". Ксения Собчак в своем Telegram-канале
В 2022 году российский концертный рынок сократился более чем на 30%, преимущественно из-за отъезда известных артистов из страны и запрета на
В Сети появился первый тизер нового сезона популярного ситкома «Папины дочки». Елизавета Арзамасова появилась в ролике. Он был показан в эфире канала
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, подводя итоги уходящего года в одном из телеэфиров, заявил, что самая сложная задача для города сегодня
На фоне оттепели и мокрого снега с дождем на улицах Санкт-Петербурга наблюдается усиление гололедицы и, как следствие, возрастает уровень
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о том, что Россия не может быть либеральной и демократической страной, поэтому следует
Многие государства, даже несмотря на активную непрекращающуюся поддержку Украины в конфликте, не верят в поражение России. Об этом сегодня сообщил
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