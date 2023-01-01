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Супруга шеф-повара Константина Ивлева Валерия впервые показала публике лицо 8-месячной дочери Ники

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Супруга шеф-повара Константина Ивлева Валерия впервые показала публике лицо 8-месячной дочери Ники
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Фото из открытых источников

Жена известного российского шеф-повара и телеведущего кулинарного реалити-шоу на ТВ Константина Ивлева Лера Куденкова решила приготовить настоящий новогодний сюрприз для своих поклонников. В последний день ушедшего 2022 года девушка решилась впервые показать лицо 8-месячной дочери.

Молодая мама поделилась новой фотографией, на которой она предстала с малышкой Никой.

«Ну что же, знакомьтесь! Ника Константиновна! Больше на ее личике смайликов не будет!»

Подписчики Леры написали, что они в восторге от очаровательной Ники. Правда, единого мнения по поводу того, на кого девочка похожа девочка, не было.

Напомним, что наследница Константина Ивлева и Леры Куденковой родилась в апреле 2022 года. Девочка стала первым ребенком пары, а также третьим для шеф-повара, у которого подрастают двое детей от предыдущего брака.

 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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