Телеспектакль «Мульти-Пульти» сняли с показа через несколько часов из-за участия Ивана Урганта

На днях поклонники Ивана Урганта обрадовались новости о ом, что спустя год затишья телеведущий появится вновь на телеэкранах в телеспектакле «Происшествие в стране Мульти-Пульти». В образе Карлсона комик должен был предстать 31 декабря на платформе «KION», но долгожданное возвращение продлилось несколько часов.

По словам телеобозревателя Арины Бородиной, ремейк музыкальной сказки был снят с показа через непродолжительное время. Причиной стала «афиша», где в роли Карлсона был заявлен Иван Ургант и появившийся оформленный в стилистике «Вечернего Урганта» трейлер. Действительно, ссылка на сайте онлайн-платформы, которая вела на просмотр спектакля, выдает сообщение об ошибке.

Сам шоумен не стал комментировать сложившуюся ситуацию. В своем блоге он лишь опубликовал фото в белой футболке с надписью «No comment (без комментариев)».

«Ребята, едва не забыл. Мы с вами видимся нечасто в этом году, но это не отменяет главного – я очень вас люблю. Не всех, конечно же… хотя нет, всех. С Новым годом», - написал шоумен.

Напомним, о том, что Ургант предстанет перед публикой в образе Карлсона, стало известно накануне. Тогда на сайте кинотеатра разместили новую афишу с добавленными актерами, в том числе с ведущим.