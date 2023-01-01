Врач назвал правильный способ быстрого избавления от похмелья после новогодних праздников

Способа эффективно и быстро избавиться от похмелья нет, однако облегчить симптомы можно. Об этом рассказал психиатр-нарколог Валентин Скрябин.

По словам заведующего клиническим филиалом Московского научно-практического центра наркологии, облегчить симптомы могут напитки с содержанием соли, которые восполняют солевой баланс в организме. Нужно отдохнуть, рекомендовано пить много воды.

Можно принять душ, съесть высокобелковую пищу, совершить недлительные прогулки на свежем воздухе. При сильной головной боли нужно принять таблетку противовоспалительного средства — лучше аспирина.

Категорически нельзя «лечить подобное подобным», утверждает врач. Выпив алкоголь с утра, вы продлите тяжелое состояние, отравив дополнительно мозг спиртным.

Кроме того, нежелательно заниматься спортом, ходить в баню, ведь сердце получит дополнительную нагрузку. Также специалист отметил, что бесполезно пить активированный уголь и другие абсорбенты.