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Врач назвал правильный способ быстрого избавления от похмелья после новогодних праздников

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Врач назвал правильный способ быстрого избавления от похмелья после новогодних праздников
Здоровье
Фото из открытых источников

Способа эффективно и быстро избавиться от похмелья нет, однако облегчить симптомы можно. Об этом рассказал психиатр-нарколог Валентин Скрябин.

По словам заведующего клиническим филиалом Московского научно-практического центра наркологии, облегчить симптомы могут напитки с содержанием соли, которые восполняют солевой баланс в организме. Нужно отдохнуть, рекомендовано пить много воды.

Можно принять душ, съесть высокобелковую пищу, совершить недлительные прогулки на свежем воздухе. При сильной головной боли нужно принять таблетку противовоспалительного средства — лучше аспирина.

Категорически нельзя «лечить подобное подобным», утверждает врач. Выпив алкоголь с утра, вы продлите тяжелое состояние, отравив дополнительно мозг спиртным.

Кроме того, нежелательно заниматься спортом, ходить в баню, ведь сердце получит дополнительную нагрузку. Также специалист отметил, что бесполезно пить активированный уголь и другие абсорбенты.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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