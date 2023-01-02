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Экономист выразил мнение о последствиях санкционной политики

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Экономист выразил мнение о последствиях санкционной политики
В Мире
Фото из открытых источников

Экономист Беккер в интервью шведскому телевизионному каналу SVT привел свой анализ результатов санкционной политики западных государств по отношению к российской экономике. Он считает, что при значительном внешнем давлении ситуация в стране в целом оказалась устойчивой. Беккер подчеркнул, что при введении санкций политические власти западных государств рассчитывали на обрушение экономики Российской Федерации, а многие эксперты тоже считали, что последствия будут тяжелыми для хозяйства страны.

Однако, отмечает Беккер, ничего этого не произошло. Он полагает, что справиться с давлением России помогли взвешенные решения руководства центрального банка, значительные доходы от продажи нефти и газа, и накопленный значительный опыт противодействия прежним экономическим кризисам.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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