Матвиенко рассказала о сотрудничестве с Бразилией

Руководитель верхней палаты российского законодательного органа Матвиенко сделала заявление об экономическом сотрудничестве с Бразилией. Она прибыла в это государство на инаугурацию недавно избранного по официальным итогам голосования нового президента Лулу да Силва.

Матвиенко рассказала, что между Российской Федерацией и Бразилией уже давно налажены экономические связи. Одной из отраслей, в которой установлено тесное сотрудничество, является аграрная промышленность. Руководитель Совета Федерации отметила, что российские компании направляют в крупных объемах минеральные удобрения в Бразилию и заявила, что о намерении продолжать их экспорт в страну. Она считает, что эта продукция имеет большое значение для аграрной отрасли.