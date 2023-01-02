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Матвиенко рассказала о сотрудничестве с Бразилией

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Матвиенко рассказала о сотрудничестве с Бразилией
В Мире
Фото из открытых источников

Руководитель верхней палаты российского законодательного органа Матвиенко сделала заявление об экономическом сотрудничестве с Бразилией. Она прибыла в это государство на инаугурацию недавно избранного по официальным итогам голосования нового президента Лулу да Силва.

Матвиенко рассказала, что между Российской Федерацией и Бразилией уже давно налажены экономические связи. Одной из отраслей, в которой установлено тесное сотрудничество, является аграрная промышленность. Руководитель Совета Федерации отметила, что российские компании направляют в крупных объемах минеральные удобрения в Бразилию и заявила, что о намерении продолжать их экспорт в страну. Она считает, что эта продукция имеет большое значение для аграрной отрасли.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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