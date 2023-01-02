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Журналист Никифорова считает, что в США готовятся к территориальному распаду РФ

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Журналист Никифорова считает, что в США готовятся к территориальному распаду РФ
В Мире
Фото из открытых источников

Журналист Никифорова в материале для агентства РИА Новости доказывает, что в США готовятся к политическому и территориальному распаду Российской Федерации вследствие украинского кризиса. По ее мнению, американские политические власти не изучают вариант, при котором российская сторона достигнет своих целей при проведении операции против военных соединений, подчиняющихся киевскому режиму.

Наоборот, полагает Никифорова, в США рассчитывают на внутриполитический распад РФ, который должен выразиться в коллапсе. Вследствие этого, считает журналист, что американские политические власти разрабатывают планы по взятию под контроль ядерного оружия в России и распределению ее территорий между другими государствами.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

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