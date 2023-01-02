Журналист Никифорова считает, что в США готовятся к территориальному распаду РФ

Бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков (настоящая фамилия Гиркин) записал видео, на котором уже в качестве военного эксперта подвел итоги года
Беженцы из Украины столкнулись с открытой ненавистью на территории Германии. Об этом сегодня, 30 декабря, пишет «МК». По информации издания, в МВД
Британский наемник Шариф Амин (Shareef Amin) по кличке «Рэмбо», который воевал за Киев, три месяца находится в одном из госпиталей в Бристоле после
Российский журналист Борис Барабанов поделился с изданием "Коммерсантъ" музыкальным плейлистом, в который вошли главные песни уходящего года. По его
В Сети появился первый тизер нового сезона популярного ситкома «Папины дочки». Елизавета Арзамасова появилась в ролике. Он был показан в эфире канала
Бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков (настоящая фамилия Гиркин) записал видео, на котором уже в качестве военного эксперта подвел итоги года
Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 30 декабря 2022 года, провел заседание Ставки верховного главнокомандующего (СВГ). Такую информацию
В Германии начали собирать новейшие самоходные артиллерийские установки (САУ) Boxer RCH-155 для нужд ВСУ. Об этом пишут западные СМИ, отмечая, что
Способа эффективно и быстро избавиться от похмелья нет, однако облегчить симптомы можно. Об этом рассказал психиатр-нарколог Валентин Скрябин. По
На фоне оттепели и мокрого снега с дождем на улицах Санкт-Петербурга наблюдается усиление гололедицы и, как следствие, возрастает уровень
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