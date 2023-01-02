6-летний сын актёра РФ Марата Башарова Марсель вырос и стал настоящей копией своего отца

Экс-жена знаменитого российского актёра РФ Марата Башарова Елизавета Шевыркова показала новую фотографию своего подросшего сына от бывшего возлюбленного. Марсель очень милый и умный мальчик. Его родительница посвящает любимому наследнику всё свободное время.

Мальчику исполнилось 6 лет и поклонники артиста отмечают, что с возрастом мальчик внешне становится настоящей копией своего звездного отца.

Кстати, старшая дочь знаменитости Амели тоже очень похожа на отца. Девушке сейчас 18 лет, она уже закончила школу и продолжает обучение в университете.

Напомним, что брак Марата и Елизаветы распался после рождения ребенка. Башаров известен публике непростым характером, регулярными скандалами, и даже рукоприкладством по отношению к своим женщинам. Но Шевыркова нашла общий язык с актером, наладив их общение только ради общего сына.