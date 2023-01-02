АиФ: писатель Захар Прилепин оценил выступление Меладзе и новогодние программы

В Сети не утихают дискуссии о новогодней вечеринке в Дубае. Там на корпоративе выступали Олег Газманов и Валерий Меладзе. Не прошел мимо данной темы писатель Захар Прилепин, пишет АиФ.

«Вижу вал публикаций по поводу Валерия Меладзе, скажу о другом. За 9 лет противостояния сформировался круг артистов, которые пели, работали на Донбассе в самые трудные годы», - пишет Прилепин в своем Телеграме.

Он перечислил Алексея Джанго Поддубного, Вадима Самойлова, Юлию Чичерину, Юту, Сергея Галанина, Дмитрия Ревякина, «Зверобой», «7Б». Но, по его словам, в новогоднюю ночь на российском ТВ царили другие музыканты, а тем места на телевидении не нашлось.

Прилепин считает, что отчизнолюбие было и остается «забавой для самозанятых».

«Этим всем вышеназванным в государстве не отыскалось места. А Лолите и Сергею Лазареву нашлось. Если нравится кому-либо распевать в окопах, пускай поют. Сейчас напишут мне, что «не все и сразу», «все не однозначно». Да, все не так однозначно. Не было лишь тех, кого я видел за столом у Марии Захарченко».