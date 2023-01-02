«Аллочка не помогала»: Зарубина отреклась от помощи эмигрировавшей в Израиль Пугачевой

Ольга Зарубина победила в новом сезоне телевизионного шоу «Суперстар». В финальном выпуске певица исполнила композицию самой Аллы Пугачевой «Нас бьют - мы летаем». В светской тусовке поговаривают, что немалую роль в победе артистки сыграла Примадонна, эмигрировавшая в Израиль. Ходят слухи, что Алла Борисовна звонила Ольге, давала советы, как исполнить финальную композицию.

Ольга решила впервые прокомментировать эту информацию. Что касается помощи Пугачевой, Зарубина ее категорически отрицает. Исполнительница уверяет, что Примадонна никаких советов не давала, а сама она звонить не захотела, поскольку привыкла всегда справляться без помощи иных людей.

С Аллой не созванивались. Кто-то запустил такую «утку». Мы никогда с ней не были близкими подругами. Песня в моем исполнении получилась мощной, потому что она, как будто, была написана обо мне и о моей жизни. Я перенесла много ударов судьбы, хотя все принимала с достоинством. Никогда на людях я не показывала, как мне больно и плохо.



