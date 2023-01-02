Блогер Манукян обрушился с жесткой критикой на телеспектакль «Происшествие в стране Мульти-Пульти»

Онлайн-кинотеатр Kion снял с показа новогодний спектакль «Происшествие в стране Мульти-Пульти», в котором снялся Иван Ургант. Эту информацию подтвердил и сам шоумен. В проекте приняли участие Екатерина Варнава, Данила Козловский, Сергей Бурунов, Александр Петров, Ксения Раппопорт, Алексей Серебряков и другие актеры.

Блогер Вадим Манукян уверен, что картина получилась неудачной, даже несмотря на участие звезд большой величины. Своим мнением публицист поделился во время беседы с журналистами.

«Ознакомился с этой новогодней "поделкой". Не понимаю, как можно собрать столько известных актеров и сделать такое надругательство над советской детской сказкой. На пластинке был задор и чувствовалось настроение. Здесь такое чувство, что отрицательных, да и положительных героев словно вывели на расстрел. По отдельности некоторые актеры сделать что-то пытались, но все вместе смотрелись странно», — отметил Манукян.

Телеспектакль рассказывает о приключениях любимых героев советской мультипликации в стране Мульти-Пульти.

«Бурунов шикарен в роли Бывалого, он Моргунову не проиграл. Возможно, единственный вытягивал это действо. Козловский в роли Балбеса? Сразу всплывает Никулин и становится очевидно, что ему Данила проигрывает. Какой Трус из Петрова? Он так Вицина копировал? Странный выбор. Исаковой в роли Зайца — зачет. Она на одном уровне с Румяновой продержалась весь спектакль. А Трибунцев в роли Чебурашки — совсем не годится никуда. Цыганов интересно смотрелся в роли Крокодила Гены, да и Раппопорт была органична в роли Шапокляк. Петух сыграл петуха, но даже кукарекать еще не научился. Сам Ургант на Карлсона не похож категорически, ни по фактуре, но по настроению. Он хотел триумфально вернуться к зрителям, но в итоге бесславно провалился», — добавил он.