Бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков (настоящая фамилия Гиркин) записал видео, на котором уже в качестве военного эксперта подвел итоги года
Британский наемник Шариф Амин (Shareef Amin) по кличке «Рэмбо», который воевал за Киев, три месяца находится в одном из госпиталей в Бристоле после
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, подводя итоги уходящего года в одном из телеэфиров, заявил, что самая сложная задача для города сегодня
Российский журналист Борис Барабанов поделился с изданием "Коммерсантъ" музыкальным плейлистом, в который вошли главные песни уходящего года. По его
В Сети появился первый тизер нового сезона популярного ситкома «Папины дочки». Елизавета Арзамасова появилась в ролике. Он был показан в эфире канала
Канал НТВ подвел итоги третьего сезона вокального шоу "Суперстар!". Победительницей проекта стала 64-летняя Ольга Зарубина. Советскому слушателю она
Способа эффективно и быстро избавиться от похмелья нет, однако облегчить симптомы можно. Об этом рассказал психиатр-нарколог Валентин Скрябин. По
На фоне оттепели и мокрого снега с дождем на улицах Санкт-Петербурга наблюдается усиление гололедицы и, как следствие, возрастает уровень
В британском внешнеполитическом ведомстве сообщили, что компании государства с началом этого года прекращают покупать в России сжиженный природный
Многие государства, даже несмотря на активную непрекращающуюся поддержку Украины в конфликте, не верят в поражение России. Об этом сегодня сообщил
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