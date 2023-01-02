Фильм «Чебурашка» собрал более 225 миллионов рублей в первый день проката

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В Сети появился первый тизер нового сезона популярного ситкома «Папины дочки». Елизавета Арзамасова появилась в ролике. Он был показан в эфире канала
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Канал НТВ подвел итоги третьего сезона вокального шоу "Суперстар!". Победительницей проекта стала 64-летняя Ольга Зарубина. Советскому слушателю она
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Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов в своем личном аккаунте в одной из социальных сетей опубликовал новый видеоролик, в котором запечатлено, как в
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Американский политический деятель Янг в социальных сетях написал, что руководитель НАТО, секретарь этого блока Столтенберг должен быть привлечен к
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