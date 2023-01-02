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Фильм «Чебурашка» собрал более 225 миллионов рублей в первый день проката

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Фильм «Чебурашка» собрал более 225 миллионов рублей в первый день проката
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Фото из открытых источников

Фильм "Чебурашка", снятый при поддержке канала "Россия 1", от режиссера Дмитрия Дьяченко, лишь в первый официальный день проката заработал 200 миллионов рублей. Его общие сборы с учетом предварительных продаж, а также превью-показов составляют около 339,7 миллионов рублей.

Как ожидается, уже 2 января 2023 года касса новой кинокартины превысит отметку 500 миллионов рублей. Такой мощный рывок можно объяснить большим зрительским интересом, широкой рекламной кампанией, которая обеспечила осведомленность аудитории, и отсутствием значимых конкурентов. Да и расписана лента хорошо: ее показывают в 1857 кинотеатрах страны.

Помимо того, Чебурашка для многих до сих пор является самым любимым персонажем. В период с 29 декабря по 4 января на сеансы было проданы 853 тысячи билетов. Общее количество зрителей превысило один миллион. Именно фильм "Чебурашка" аналитики и кинокритики считают главным хитом этих рождественских каникул и главным претендентом на один миллиард рублей в Новом году.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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