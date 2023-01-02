Финалист шоу «Суперстар! Возвращение» Жан Милимеров высказался о своем проигрыше, соперниках и звездном жюри

Жан Милимеров занял второе место в музыкальном конкурсе «Суперстар! Возвращение». В финале шоу он уступил в музыкальном поединке Ольге Зарубиной, его от победы отделяли 2 балла. Артист высказался о своем проигрыше, соперниках и звездном жюри.

Экс-солист «Премьер-министра» поблагодарил всех зрителей за поддержку. Он заявил, что не испытывает обиды, что не стал победителем проекта. Певец считает, что главное сам факт участия в программе.

Жан получил колоссальное удовольствие от каждого из номеров во время участия в телешоу и признался, что все эксперименты, которые случались на сцене, стали для него настоящим вызовом.

Кстати, не стал Милимеров плохо отзываться о соперниках по шоу после проигрыша. Также артист подчеркнул, что спокойно воспринимал упреки со стороны жюри. Певец уверен, что вместо словесных баталий нужно адекватно выслушать мнение судей по поводу допущенных оплошностей. Он старался принимать эту информацию к сведению, чтобы в будущем не повторять ошибки. Исполнитель подчеркнул, что взгляд со стороны помогает человеку осмыслить многие вещи.