Фотографию старшей дочки певицы Алсу Абрамовой Сафины обсуждают в Интернете

Российская певица Алсу поделилась новогодними фотографиями со своими дочерьми Сафиной и Микеллой. 39-летняя исполнительница пожелала счастья в новом году всем своим поклонникам.

Старшей наследнице артистки исполнилось 16 лет. Младшей дочке знаменитости — 14. Фанаты оставили под снимком массу приятных комментариев. Фолловеры отметили, что Сафина сильно изменилась и повзрослела. На фото она выше звездной мамы почти на голову. Позирует Сафина в обтягивающем чёрном платье, которое подчеркивает достоинства её фигуры.

Что касается младшей дочери Микеллы, то она оделась поскромнее, но подчеркнула свой яркий образ помадой красного цвета.

Красотки, уже такие взрослые,

Алсу красавица, школьный кумир мой,

Кто скажет, что это мама и дочки, она моложе их выглядит,

Мама стильная,

Даже не знаешь, кто краше!,

Как три сестры,

— написали подписчики соцсети.