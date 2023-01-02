Исполнительница хита «Человек дождя» Алена Иванцова выходит замуж после 29 лет дружеских отношений

Алена Иванцова, которая пропала с экранов в 00-е, пришла в проект «Суперстар», чтобы возобновить карьеру. Но удалось всколыхнуть певице не только свою творческую жизнь, а и личную. В финале артистку позвали замуж.

На шоу Алена заново открылась для миллионов телезрителей. Иванцова завоевала симпатии жюри и оказалась в финале. Там ее ждал невероятный сюрприз. На сцену поднялся мужчина с огромным букетом красных роз и протянул коробочку с кольцом. В ответ исполнительница хита «Человек дождя» что-то шепнула на ухо и, судя по всему, такой ответ устроил кавалера.