Исполнительница песни «На теплоходе музыка играет» победила в телешоу «Суперстар»

Канал НТВ подвел итоги третьего сезона вокального шоу "Суперстар!". Победительницей проекта стала 64-летняя Ольга Зарубина. Советскому слушателю она известна как участница ВИА "Музыка" и исполнительница популярного хита "На теплоходе музыка играет".

Певица принимала участие и в первом сезоне шоу, но до финала так и не дошла. На этот раз артистке повезло больше. В финале, выступив с песней "Нас бьют, мы летаем" Аллы Пугачевой, она набрала 77 баллов. Жюри не смогло скрыть свое восхищение.

Второе место досталось Жану Милимерову, бывшему участнику группы "Премьер-министр", а на третьем месте звезда советской эстрады Роксаны Бабаян.

Отметим, что Алена Иванцова - на четвертом месте. И хотя она не попала в тройку, для нее программа ознаменовалась не менее важным событием. В прямом эфире давний друг артистки сделал ей предложение, но звезда обещала подумать.