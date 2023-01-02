Яна Расковалова показала старшую дочку Нику, которая за год изменилась до неузнаваемости

Брак Яны и Вадима Расковаловых - один из самым крепких в современном шоу-бизнесе. Счастливые супруги, которые вместе более 20 лет, воспитывают четверо детей: дочерей Веронику, Василису, Виолетту и сына Вадима.

Младшие дети часто появляются в соцсетях мамы, а 19-летнюю Веронику давно никто не видел. Живет она за границей и изредка навещает родителей. В честь Нового года девушка решила сделать сюрприз и прилететь на семейный ужин.

На Новый год создательница модного Дома Yanа опубликовала снимки с семейного торжества. Молодую красавицу рядом с Вадимом и Яной даже не узнать. Повзрослевшую длинноногую блондинку с локонами и идеальными чертами лица можно легко спутать с голливудской актрисой.

Отметим, что окончила Ника Hurtwood House — британскую школу с сильным арт-направлением. Девушка ранее признавалась, что мечтает поступить в в NYU или New York Film Academy, стать известной актрисой и сыграть роль в криминальном сериале.

Но где она сейчас обучается, пока не известно. В личном блоге Вериники фото не обновлялись с 2021 года, а поклонники узнают о ней новости только из аккаунта звездной мамы.