Катя Лель заявила о несправедливости к ней членов жюри на шоу «Суперстар»

Певица Катя Лель снова раскритиковала членов жюри шоу «Суперстар! Возвращение». Звезда заявила, что многие комментарии звездных судей можно назвать несправедливыми и непрофессиональными.

Певица не прошла отбор в заключительный этап телешоу, но, по ее словам, она пришла на этот проект получить удовольствие, а не с кем-либо соревноваться. Как отметила артистка, весь рейтинг передачи был банально построен на игре.

«Это нормально, вся наша жизнь — это игра. Другой вопрос, когда ты понимаешь, что являешься профессионалом своего дела, ты все правильно сделала. Комментарии судей, весьма непрофессиональных людей, порой доходили до смешного», — высказалась Лель.

Катя также добавила, что она является справедливым человеком, поэтому зачастую и отражала многочисленные нападки в свой адрес.

Точку в споре поставила ведущая Лера Кудрявцева. По словам телезвезды, у каждого человека есть собственный взгляд на работу исполнительницы, а сама программа не играет большого значения в ее жизни, поэтому не нужно обижаться на членов жюри.