Кристина Орбакайте не может сойти с борта круизного лайнера из-за плохой видимости в Средиземном море

Певица Кристина Орбайкате отправилась в новогодний вояж на круизном лайнере. Однако певица заявила, что она попала в ЧП. Инцидент с кораблем, на котором была артистка, случился в Турции. О нем звезда написала в своих социальных сетях.

В одном из новых сообщении певица с борта лайнера заявила:

«Вот такое у нас 1 января. На горизонте нет ничего, только туман в Средиземном море. Мы не можем доехать никуда, ни причалить, ни улететь».

Ранним утром в понедельник, 2 января, Кристина вновь написала:

«На рассвете нас обещали высадить. Мы поехали в объезд».

На снимках уже видны берег и горящие огни. Как отмечает Орбакайе, «это не Стамбул, а какой-то другой город».

«Такой вот турецкий берег», - взволнованно подытожила дочь Пугачевой.