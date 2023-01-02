«МК»: Разгадка профессии Ипполита из «Иронии судьбы» все время была на поверхности

В Сети развернулась жаркая дискуссия о персонажах из кинофильма «Ирония судьбы, или С легким паром!». И если с главными героями новогодней комедии все ясно: Женя - врач, Надя - школьная учительница, то с профессией Ипполита все иначе.

Даже спустя 47 лет после выхода ленты сохранилась интрига касательно его рода деятельности. Зрители думают, что строгий и весьма обеспеченный мужчина в классическом костюме и галстуке, без какого-либо чувства юмора, но с хорошим автомобилем и возможностью купить себе французские духи, мог быть партийным функционером либо же, как вариант, работником торговли.

Но недавно интернет-пользовательница обратила свое внимание на оригинальный сценарий Эмиля Брагинського, а именно на один монолог, где Ипполит ругает невесту за то, что не сразу обнаружила незнакомого мужчину в квартире:

«Потому что ты безалаберная. Молчи, ты непутевая. У меня в доме и в моей лаборатории он не смог бы появиться. Странно, что ты его заметила. Ну мало ли, что там валяется…».

Таким образом, можно предположить, что несостоявшийся жених советской учительницы – это заведующий лабораторией ученый.