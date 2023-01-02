Названы последствия атаки украинского беспилотника ВСУ на Брянскую область

Прошедшей ночью ВСУ атаковали с помощью дронов два российских региона. Александр Богомаз, глава Брянской области, в своем канале в Телеграм написал о последствиях ночного удара украинского беспилотника.

По его данным, в результате нападения поврежден энергетический объект. В настоящее время пожар там был локализован. Энергообеспечение всех социальных объектов уже восстановлено. Школа-интернат и районная больница были подключены к резервному источнику питания. Также губернатор отметил, что пострадавших в ходе атаки ВСУ нет. На месте случившегося инцидента работают спецслужбы.

Отметим, что минувшей ночью украинские беспилотники долетели до Воронежской области. Там они запланировали атаку на военный аэродром. Однако дроны Украины были сбиты российскими средствами ПВО.