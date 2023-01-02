Passion.ru: Певице Полине Гагариной сделали предложение руки и сердца в Новогоднюю ночь

В новогоднюю ночь популярная российская певица Полина Гагарина получила предложение руки и сердца. Произошло это во время ее концерта.

К сцене неожиданно подошел темноволосый мужчина с кольцом и произнес:

«Вы выйдете за меня замуж?»

На это певица ответила:

«Хороший мой, я уже взрослая девочка, у меня есть двое детей».

Затем Полина показала рукой в зал, где сидел 15-летний сын.

«Видишь, у меня есть мужчина, мой сын»,

- обратилась Гагарина к юному смельчаку, который сделал ей предложение.

Артистка при этом не стала брать от него украшение. Звезда эстрады отказала статному кавалеру по ряду причин. Главной является то, что после второго замужества певица больше не хочет вступать в брак, хотя призналась, что кольцо был очень красивое.