Певец Олег Газманов в Дубае во время концерта в Дубае чуть не подрался из-за политики

Знаменитого композитора и исполнителя Олега Газманова едва не побили на концерте из-за политических разногласий. Певец известен как российский патриот. Он всегда активно поддерживает специальную военную операцию (СВО) и считает решение властей России правильным.

Из-за этого Газманов попал под санкции Евросоюза, а также остался без зарубежного имущества. Теперь произошла очередная неприятная история, в которой знаменитость пострадал из-за антироссийской политики. Произошел конфликт во время выступления. Музыкант исполнял свой очередной хит, но неожиданно на сцену вышли два зрителя. Они были настроены провокационно, стали выяснять с певцом отношения.

Газманов сперва не обращал внимание на недоброжелателей и продолжил петь. Но агрессивно настроенные мужчины не унимались и начали кричать: «Скажи, что за Украину!». Олег Михайлович сухо ответил: «Ребята, дайте отдохнуть».

Стоит отметить, что выступление проходило в Дубае, что не понятно российской публике. Почему вокалист появился за рубежом — также неизвестно. Видеоролик опубликовал Telegram-канал «НеМалахов».



