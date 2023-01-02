Победившая в шоу «Суперстар!» Зарубина заявила, что ее поздравили с победой только два участника

Как призналась сама артистка, подошли к ней и поздравили только Катя Лель, выбывшая за один шаг до финала, а также Сергей Чумаков, который покинул проект еще во втором выпуске. Роксана Бабаян, Жан Милимеров, Алена Иванцова не захотели говорить теплых слов своей конкурентке.

Думаю, некоторый элемент обиды у них был. Когда люди победителя не поздравляют, значит, уверены, что только им должно было быть предназначено первое место. Это, конечно же, в корне неправильно. Нужно себя оценивать объективно, — призналась 64-летняя Ольга.

Равнодушие коллег Зарубину задело за живое. Артистка рассказала, что за кулисами всегда царила доброжелательная атмосфера и участники относились друг к другу отлично. Но финал все расставил на свои места и показал, кто есть кто.

Не все могут победить! Считаю, что по праву заняла это первое место. Меня наверное впервые в жизни оценили по достоинству.