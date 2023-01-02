Победившая в шоу «Суперстар!» Зарубина заявила, что ее поздравили с победой только два участника

Как призналась сама артистка, подошли к ней и поздравили только Катя Лель, выбывшая за один шаг до финала, а также Сергей Чумаков, который покинул проект еще во втором выпуске. Роксана Бабаян, Жан Милимеров, Алена Иванцова не захотели говорить теплых слов своей конкурентке.
Равнодушие коллег Зарубину задело за живое. Артистка рассказала, что за кулисами всегда царила доброжелательная атмосфера и участники относились друг к другу отлично. Но финал все расставил на свои места и показал, кто есть кто.
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