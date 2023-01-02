Поддержавшего Украину на концерте в Дубае певца Валерия Меладзе сняли на видео

Певец Валерий Меладзе на недавнем новогоднем концерте в Дубае в ходе общения с одним из поклонников ответил на известный лозунг «Слава Украине!». В сторону зрителя он прошептал: «Героям слава».

Видео было опубликовано в Ютуб. В кадре фанат попросил артиста передать привет его жене по имени Вера, а после тоста певца добавил: «Слава Украине!» В ответ Меладзе тихо произнес: «Героям слава». Этими словами Валерий вызвал восторженную реакцию у зрителя.

После инцидента исполнитель сказал, что все собравшиеся во время выступления находятся вне политики. Хотя нужно напомнить, что после начала СВО Меладзе также заявлял о поддержке Украины. В начале апреля он начал появляться на закрытых корпоративах, и давать концерты в Москве и Петербурге.

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